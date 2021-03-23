Более восьми тысяч масок купили пассажиры в автобусах Мострансавто с начала года

Фото: mostransavto.ru

С начала 2021 года пассажиры приобрели в автобусах Мострансавто более восьми тысяч защитных масок. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С начала масочного режима в автобусах Мострансавто приобрели около 80 тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗ). Чаще всего пассажиры оплачивали защитные маски с помощью банковских карт и гаджетов.

В пресс-службе отметили, что возможность приобрести маски в автобусах Мострансавто появилась весной 2020 года. Их стоимость составляет 5 рублей за штуку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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