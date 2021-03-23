Актера сериала «След» отправили под домашний арест после угроз инспектору ДПС
Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест актера сериала «След» Андрея Лаврова по делу об угрозе инспектору ДПС. Об этом во вторник, 23 марта, рассказали в пресс-службе суда.
Лавров будет находиться под домашним арестом до 19 мая 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее СМИ сообщали о задержании актера сериала «След» Андрея Лаврова. Тогда стало известно, что артист напал с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции на Котельнической набережной в Москве. В отношении актера возбуждено уголовное дело.
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