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Актера сериала «След» отправили под домашний арест после угроз инспектору ДПС
Фото: След / 2007–2011 гг.

Актера сериала «След» отправили под домашний арест после угроз инспектору ДПС

Кирилл Николаев

Происшествия

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест актера сериала «След» Андрея Лаврова по делу об угрозе инспектору ДПС. Об этом во вторник, 23 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Лавров будет находиться под домашним арестом до 19 мая 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали о задержании актера сериала «След» Андрея Лаврова. Тогда стало известно, что артист напал с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции на Котельнической набережной в Москве. В отношении актера возбуждено уголовное дело.

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