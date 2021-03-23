Актера сериала «След» отправили под домашний арест после угроз инспектору ДПС

Фото: След / 2007–2011 гг.

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест актера сериала «След» Андрея Лаврова по делу об угрозе инспектору ДПС. Об этом во вторник, 23 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Лавров будет находиться под домашним арестом до 19 мая 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали о задержании актера сериала «След» Андрея Лаврова. Тогда стало известно, что артист напал с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции на Котельнической набережной в Москве. В отношении актера возбуждено уголовное дело.

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