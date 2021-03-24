Ввести бесплатные проездные для детей предложили в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ввести бесплатные проездные для детей до 16 лет предложили в России. Инициативу планирует внести в Государственную думу заместитель председателя комитета по образованию Максим Зайцев.

Депутат напомнил, что ранее был принят закон, который запрещает водителям высаживать безбилетных детей из общественного транспорта. По мнению парламентария, логичнее было бы сделать проезд для детей бесплатным. Он предложил сделать такие проездные безлимитными, передает издание «Известия».

Данную инициативу поддержали не все эксперты. Так, председатель общественного совета Министерства транспорта Михаил Блинкин отметил, что разумная система соцподдержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, аоснована на нуждаемости конкретных людей. Он считает, что в благополучных семьях родители сами могут давать детям средства на проезд.

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