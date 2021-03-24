В Сети появилось видео смертельной драки с чемпионом ММА Аланом Хадзиевым

Неизвестный преступник изрезал ножом Алана Хадзиева/ Фото: youtube.com

В Моздоке двукратный чемпион мира по ММА 31-летний Алан Хадзиев скончался в результате потасовки в ресторане. Неизвестный мужчина изрезал ножом спортсмена и еще одного посетителя заведения. Их доставили в больницу, но медики не смогли спасти бойца.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Telegram-канал «Владикавказ лайв» опубликовал видео, на котором запечатлена драка в ресторане. Камера сняла потасовку, гости заведения сцепились, и другие присутствующие пытались растащить их по сторонам.

По версии следствия, после инцидента родной брат Хадзиева изрезал напавшего на бойца и нанес ему смертельные травмы.

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