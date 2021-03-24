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Минсельхоз заявил, что в России не стоит ожидать дефицит сахара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Минсельхоз заявил, что в России не стоит ожидать дефицит сахара

Анастасия Волоснова

Общество

В России не ожидается дефицит сахара, так как рынок обеспечен необходимыми объемами продукции. Об этом рассказали в Министерство сельского хозяйства РФ.

По данным ведомства, в стране будут расширять посевные площади под сахарную свеклу, что поспособствует сохранению стабильной ситуации на рынке. Кроме того, для фермеров и предпринимателей введут новые меры поддержки, куда включат льготное кредитование и возмещение затрат на производство.

— В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100 процентов рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями, — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве России заявили о введении дополнительных мер по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. В настоящее время власти рассматривают вопрос о временной отмене пошлин на импорт белого сахара, сообщает РИА Новости.

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