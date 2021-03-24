Два автомобиля столкнулись на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

На севере Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 24 марта.

Уточняется, что авария произошла на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе.

— Движение в сторону центра затруднено на два километра, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта затруднено на Липецкой улице после столкновения автомобилей.

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