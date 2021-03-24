Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два автомобиля столкнулись на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Два автомобиля столкнулись на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Лобненская улицаКарта всех событий

На севере Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 24 марта.

Уточняется, что авария произошла на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе.

— Движение в сторону центра затруднено на два километра, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта затруднено на Липецкой улице после столкновения автомобилей.

Читайте также: Еще одна пострадавшая в ДТП с «Мерседесом» женщина в Москве скончалась

ограничение движенияаварииДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте