Два автомобиля столкнулись на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе
Россия, Москва, Лобненская улицаКарта всех событий
На севере Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в среду, 24 марта.
Уточняется, что авария произошла на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе.
— Движение в сторону центра затруднено на два километра, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение транспорта затруднено на Липецкой улице после столкновения автомобилей.
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