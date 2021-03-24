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Разлив кипятка произошел в центре столицы
Фото: Telegram / Новости Москвы

Разлив кипятка произошел в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улица Карта всех событий

Затопление автомобилей и зданий произошло на Дорогомиловской улице в Москве в результате разлива горячей воды. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах, в среду, 24 марта.

Источник отмечает, что прорыв трубы произошел на Большой Дорогомиловской улице вблизи метро Киевская. По предварительным данным причиной инцидента мог стать поврежденный трубопровод с горячей водой, который повредил ковш экскаватора во время земельных работ.

Видео: Telegram / Новости Москвы

«Вечерняя Москва» уточняет информацию в экстренных службах столицы.

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прорыв трубыКиевское метро
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