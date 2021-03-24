Коллекцию Исторического музея могут полностью оцифровать к 2025 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Коллекцию Государственного исторического музея планируется полностью оцифровать к 2025 году. Об этом в среду, 24 марта, сообщили на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Музей планирует оцифровать около пяти миллионов экспонатов из своей уникальной коллекции. В 2022 году исполнится 150 лет со дня основания Государственного исторического музея.

Ранее сообщалось, что в выставочном комплексе Исторического музея 30 марта откроется выставка «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии». Экспозиция одной из самых известных художественных галерей Европы откроет проект «Сокровища музеев Италии в Историческом музее».

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