Минобороны вручило премии в области искусства и культуры

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы. Церемония награждения прошла в Центральном академическом театре российской армии в среду, 24 марта.

— Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах, — сказал глава министерства Сергей Шойгу на открытии мероприятия.

За вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре награду получил артист Сергей Безруков. Также премий удостоились писатель Захар Прилепин, саксофонист Игорь Бутман и журналист Аркадий Мамонтов, отмечает ТАСС.

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