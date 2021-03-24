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Новая остановка появится на маршрутах автобусов № 59 и 759
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новая остановка появится на маршрутах автобусов № 59 и 759

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

Автобусы двух маршрутов на юго-востоке столицы с 25 марта начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров на новой остановке «Карачаровский железнодорожный переезд». Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Речь идет об автобусах № 59 и 759. Остановка «Карачаровский железнодорожный переезд» вводится на шоссе Фрезер при следовании к Карачарову между остановками «Аптека» и «Платформа Нижегородская».

Ранее стало известно, что пять столичных остановок общественного транспорта изменят режим работы 25 и 27 марта.

Читайте также: Дептранс рассказал о преимуществах общественного транспорта в рамках акции «Час Земли»

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