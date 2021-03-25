Россиян предупредили о возможном подорожании очков

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Цены на очки на российском рынке могут вырасти на 10-15 процентов. Об этом рассказал член координационного совета Оптической ассоциации Вячеслав Валынкин.

Как уточнил представитель отрасли, подорожание может стать следствием исключения, по предложению Министерства здравоохранения, линз с нулевыми диоптриями из перечня медицинских товаров, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе или продаже в России.

Валынкин отметил, что данное нововведение снизит рентабельность продавцов оптики — компаниям придется переложить издержки на весь товарный ассортимент очков.

Член «Деловой России» Максим Федоров, в свою очередь, пояснил, что производители используют одни и те же линии для изготовления линз с любым количеством диоптрий. Соответственно, им придется пропорционально повысить цены на изделия с линзами как с нулевой, так и с корректирующей рефракцией.

— Выходит, что переплачивать придется потребителю. В том числе пожилым людям, использующим линзы с нулевой рефракцией для профилактики гипертонии, а также детям, которые носят очки для исправления косоглазия, — заявил Федоров.

Комментарии от Министерства здравоохранения, а также Министерства промышленности и торговли и Федеральной налоговой службы по данной теме не поступали, пишут «Известия».

Ранее Счетная палата предупредила о возможном подорожании топлива.

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