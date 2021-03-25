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«Какое-то сектантство»: психолог объяснил, к чему может привести появление священников в TikTok
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

«Какое-то сектантство»: психолог объяснил, к чему может привести появление священников в TikTok

Елизавета Короткова

Общество

Православные священники регистрируются в социальных сетях TikTok и Clubhouse ради восстановления контакта с молодым поколением, сообщает Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с РПЦ, обществом и СМИ. О том, какой реакции на эту тенденцию стоит ждать от молодежи, «Вечерней Москве» рассказала социальный психолог Марина Солдатенкова.

По прогнозам эксперта, молодежь воспримет появление священников в TikTok и Clubhouse благосклонно. Однако это произойдет лишь в случае, если взаимодействие представителей церкви с другими пользователями не будет нести «назидательно-насильственного характера».

Внедрение церковного института в новые социальные сети абсолютно закономерно, ведь коммуникация молодежи по большей части выстраивается через виртуальное пространство, считает эксперт.

— Священники ищут наиболее доступные пути коммуникации. Однако нужно, чтобыформы этого взаимодействия были неназидательными, чтобы это не превратилось в какое-то сектантство, — отметила Солдатенкова.

@orthodox.ru

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Теперь священнослужителям предстоит занять свою нишу в новом пространстве и завоевать свою аудиторию. По мнению специалиста, современный подход требует от них знания технологий.

— Священники – точно такие же люди, у них те же потребности, что и у нас. Нормально, что они следят за тенденциями: это не мода, а просто сегодняшний день, — напомнила психолог.

Ранее священники начали вести прямые эфиры в других социальных сетях и беседовать с православными людьми в режиме онлайн. Это новшество обусловлено началом пандемии.

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