За 24 часа столичные врачи вылечили еще 1722 пациента с коронавирусом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еще 1722 пациента вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

За сутки зафиксировано 1787 новых случаев инфекции, госпитализированы 769 человек. Скончались 49 пациентов.

Всего за период пандемии выявлено 1 017 309 случаев коронавируса. За это время вылечились от инфекции 937 122 человека, скончались 16 337 пациентов.

В 85 субъектах России за весь период пандемии выявили 4 492 692 случая COVID-19. Число летальных исходов — 96 612. Выздоровел 4 109 281 пациент.

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