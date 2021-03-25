«Ничего у нас не лихорадит»: Кремль оценил ситуацию с курсом рубля

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В Кремле считают, что волатильность курса рубля слегка выше обычного, однако нельзя сказать, что его «лихорадит». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 марта.

Помимо этого, он отметил, что у Кремля пока нет информации о том, когда именно Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции и насколько сильно ограничения могут сказаться на курсе рубля, так как его, по словам журналистов, «лихорадит».

— Я не соглашусь с вами со словом «лихорадить», ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного, может быть, но ничего не лихорадит, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 76 рублей.

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