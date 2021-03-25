Русский язык признали официальным в Нагорном Карабахе
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике приняли проект поправок о признании русского языка официальным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян.
Официальным языком в республике теперь считается литературный армянский и русский. Соответствующий проект поправок принял парламент Карабаха. По закону государственные органы, учреждения и юридические лица будут использовать русский язык для ведения документации, если в этом есть необходимость.
Решение принято на фоне «культурных, военных, экономических отношений между Карабахом и Россией». Кроме того, для многих жителей Нагорного Карабаха русский является вторым языком общения, уточнил пресс-секретарь.
Аванесян добавил, что вопрос стал особенно актуальным из-за того, что российские миротворцы долго присутствовали в Карабахе, сообщает РИА Новости.
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