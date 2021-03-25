Москвичам показали, как будет выглядеть станция «Воронцовская» БКЛ метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Рабочие приступили к строительству станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Департамент опубликовал фотографию будущей станции «Воронцовская». Известно, что станция откроется до конца текущего года. Она предоставит 350 тысячам жителей районов Коньково, Обручевский и Черемушки новые варианты поездок.

Напомним, из-за строительства станции «Воронцовская» с 20 марта по 2 апреля ограничено движение на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Вдоль временно закрытых станций курсируют компенсационные автобусы: около 80 машин особо большой вместимости в будни и 40 — в выходные. Режим их работы — с 05:30 утра до 02:00 ночи.

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