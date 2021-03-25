Дептранс Москвы назвал число маршрутов, где заработал бесплатный Wi-Fi

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На 32 наземных маршрутах столичного транспорта заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Отмечается, что единая Wi-Fi–сеть «Московский транспорт» (MT_FREE) уже работает на 1100 автобусах и трамваях. При первом подключении сеть запоминает контактные данные пользователя и больше их не запрашивает. В связи с этим доступ в интернет станет быстрее и удобнее.

Фото: Telegram / Дептранс

По данным Дептранса, интернет на наземном транспорте столицы будет работать со скоростью 10 мегабит в секунду.

Читайте также: Новая перехватывающая парковка появилась у станции метро «Теплый Стан»