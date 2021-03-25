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Дептранс Москвы назвал число маршрутов, где заработал бесплатный Wi-Fi
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дептранс Москвы назвал число маршрутов, где заработал бесплатный Wi-Fi

Кирилл Николаев

Город

На 32 наземных маршрутах столичного транспорта заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Отмечается, что единая Wi-Fi–сеть «Московский транспорт» (MT_FREE) уже работает на 1100 автобусах и трамваях. При первом подключении сеть запоминает контактные данные пользователя и больше их не запрашивает. В связи с этим доступ в интернет станет быстрее и удобнее.

Дептранс Москвы назвал число маршрутов, где заработал бесплатный Wi-FiФото: Telegram / Дептранс

По данным Дептранса, интернет на наземном транспорте столицы будет работать со скоростью 10 мегабит в секунду.

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транспортГородской Wi-FiМосква
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