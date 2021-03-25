Суд отложил решение вопроса об аресте подозреваемого в избиении бойца ММА Мирзаева
Чертановский суд отложил на 26 марта оглашение решения по ходатайству следователя о заключении под стражу М. Манилова, который подозревается в избиении бойца ММА Расула Мирзаева. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
Срок задержания Манилова продлен до 28 марта 2021 года. Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 26 марта. Об отложении ходатайствовал адвокат подозреваемого, чтобы собрать характеризующий материал.
Напомним, что в ночь на 31 декабря 2016 года на российского спортсмена Расула Мирзаева напали трое неизвестных. Злоумышленники жестоко избили бойца цепью и бейсбольной битой, также был совершен выстрел из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В результате происшествия спортсмена госпитализировали.
Читайте также: СК проверит сообщение об избиении ребенка в подмосковной школе