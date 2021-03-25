Суд отложил решение вопроса об аресте подозреваемого в избиении бойца ММА Мирзаева

Фото: Из личного архива Расула Мирзаева

Чертановский суд отложил на 26 марта оглашение решения по ходатайству следователя о заключении под стражу М. Манилова, который подозревается в избиении бойца ММА Расула Мирзаева. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба суда

Срок задержания Манилова продлен до 28 марта 2021 года. Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 26 марта. Об отложении ходатайствовал адвокат подозреваемого, чтобы собрать характеризующий материал.

Видео: Пресс-служба суда

Напомним, что в ночь на 31 декабря 2016 года на российского спортсмена Расула Мирзаева напали трое неизвестных. Злоумышленники жестоко избили бойца цепью и бейсбольной битой, также был совершен выстрел из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В результате происшествия спортсмена госпитализировали.

Читайте также: СК проверит сообщение об избиении ребенка в подмосковной школе