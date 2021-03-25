Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс доллара снизился на 4,33 копейки, по данным на 19:00 по московскому времени, по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 76,475 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи расчетами «завтра».

Отмечается, что всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 55 122 сделки на сумму 239,01 миллиарда рублей. Цена последней сделки составила 76,475 рубля к доллару.

Курс евро в четверг, 25 марта, расчетами «завтра» снизился на 23,06 копейки до 89,8923 рубля за евро.

Всего на ЕТС заключили 6555 сделок на сумму 29,4 миллиарда рублей. Цена последней — 90,0475 рубля к евро, сообщает Интерфакс.

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