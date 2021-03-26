Москвичам рассказали, в каком районе лучше всего жить с собакой

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Столичный район Марьино стал наиболее удобным для жизни с собакой. Об этом следует из данных исследования 2ГИС в пятницу, 26 марта.

Рейтинг составлялся из учета наличия площадок для выгула и тренировки собак, зоогостиниц и ветеринарных клиник. Первые строчки заняли районы Марьино, Перово и Южнопортовый. Хуже всего владельцем собак живется в Отрадном, Новогиреево и Тропарево-Никулино, сообщает «Москвич Mag».

Ранее стало известно о сервисе на портале mos.ru, который помогает искать пропавших животных.

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