Путин: Система здравоохранения России отвечает уровню сегодняшнего дня

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения РФ отвечает уровню сегодняшнего дня. Данное заявление глава государства сделал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в пятницу, 26 марта.

Российский лидер подчеркнул, что об эффективной работе системы здравоохранения свидетельствуют высокие результаты страны в борьбе с коронавирусом. По его словам, во многих других странах нет подобных успехов, несмотря на то, что они называют себя странами с развитой системой здравоохранения.

— Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID, — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Путин заявил, что планирует расширять географию поездок после появления антител.

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