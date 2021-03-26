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Путин: Система здравоохранения России отвечает уровню сегодняшнего дня
Фото: Администрация президента РФ

Путин: Система здравоохранения России отвечает уровню сегодняшнего дня

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения РФ отвечает уровню сегодняшнего дня. Данное заявление глава государства сделал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в пятницу, 26 марта.

Российский лидер подчеркнул, что об эффективной работе системы здравоохранения свидетельствуют высокие результаты страны в борьбе с коронавирусом. По его словам, во многих других странах нет подобных успехов, несмотря на то, что они называют себя странами с развитой системой здравоохранения.

— Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID, — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Путин заявил, что планирует расширять географию поездок после появления антител.

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