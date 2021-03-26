Стало известно, когда жителей Подмосковья могут начать прививать «ЭпиВакКороной»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцинация от коронавирусной инфекцией препаратом «ЭпиВакКорона» может стать доступной для жителей Подмосковья в апреле. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Отмечается, что Московская область подала заявку на получение вакцины «ЭпиВакКорона» в январе 2021 года. Предполагается, что в апреле она станет доступна жителям региона, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». Так, вакцина признана безопасным и эффективным препаратом. Результаты исследований препарата среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет опубликовал ГНЦ ВБ «Вектор».

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