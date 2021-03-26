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Путин подумает над предложением стать видеоблогером
Фото: Администрация президента РФ

Путин подумает над предложением стать видеоблогером

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей стать видеоблогером. Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в пятницу, 26 марта.

Один из участников встречи предложил Путину стать влогером. Глава государства согласился подумать над необычным предложением.

— Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно, — заявил президент.

Глава государства также поддержал идею о том, что нужно увеличивать присутствие учителей в социальных сетях. По мнению Путина, если нельзя избежать развития технологий, нужно возглавить данную сферу.

— И это будет развиваться. Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников, — добавил президент.

Он отметил, что многое также зависит от работы учителей в традиционном воспитательном процессе, пишет РИА Новости.

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