Путин подумает над предложением стать видеоблогером

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей стать видеоблогером. Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в пятницу, 26 марта.

Один из участников встречи предложил Путину стать влогером. Глава государства согласился подумать над необычным предложением.

— Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно, — заявил президент.

Глава государства также поддержал идею о том, что нужно увеличивать присутствие учителей в социальных сетях. По мнению Путина, если нельзя избежать развития технологий, нужно возглавить данную сферу.

— И это будет развиваться. Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников, — добавил президент.

Он отметил, что многое также зависит от работы учителей в традиционном воспитательном процессе, пишет РИА Новости.

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