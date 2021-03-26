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Свыше 250 километров новых тротуаров появится в Подмосковье в 2021 году
Фото: pixabay.com

Свыше 250 километров новых тротуаров появится в Подмосковье в 2021 году

Елена Фролова

Общество

Работы по укладке 260 километров новых тротуаров вдоль дорог регионального значения произведут на территории Московской области до конца 2021 года. Такую информацию предоставили в региональном министерстве транспорта.

— Устройство 260 километров новых тротуаров запланировано в 42 муниципальных образованиях. Тротуары появятся вдоль 166 региональных дорог. Их обустроят по большей части в населенных пунктах, — объяснил руководитель ведомства Алексей Гержик.

По его словам, благодаря новым тротуарам будет повышена безопасность пешеходов и снижено число несчастных случаев с их участием на проезжем участке, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Уточняется, что наибольшее количество тротуаров появится в Истре. Следом идут Раменское, Егорьевск и Дмитров.

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