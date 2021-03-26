Эксперт рассказал, как уберечь обувь от воздействия химических реагентов

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В состав химических реагентов, которые растапливают снег, входит поваренная соль. Она хорошо справляется со снежным покровом, однако негативно сказывается на материале обуви. Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы уберечь свою обувь от воздействия реагентов.

По словам химика Антона Рыженкова, смыть химикаты поможет обычная вода. Он советует воспользоваться двумя влажными тряпочками.

— Тряпочку внутрь. Здесь уже можно использовать легкое скользящее движение для того, чтобы смещать, сдвигать кристаллики соли. Таким образом мы и стираем, и выдавливаем солевое загрязнение из объема кожи, не давая ботинку избыточно насытиться влагой. Теперь проверим, посмотрим изнутри и снаружи. Удалили, — объяснил эксперт принцип очистки обуви от реагентов.

Данный способ подходит исключительно для изделий из гладкой кожи. Обувь из замши и нубука химик советует чистить спиртом.

Также эксперт рассказал об универсальном средстве очистки обуви из любых материалов. Приготовить его дома несложно: в стакан воды нужно влить по ложке детского шампуня и спирта, после чего размешать. Кроме того, советуется промокнуть обувь бумажной салфеткой сразу после возвращения с улицы, пишет РЕН ТВ.

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