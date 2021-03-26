Путин поздравил Мишину и Галлямова с победой на ЧМ по фигурному катанию

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Стокгольме. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу, 26 марта, на сайте Кремля.

— Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях, — говорится в сообщении.

Президент РФ отметил вклад тренеров и наставников, благодаря которым спортсмены смогли добиться этой победы. В заключение Путин пожелал Мишиной и Галлямову всего наилучшего и новых спортивных высот.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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