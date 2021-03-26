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Андрей Воробьев рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

В Московской области от коронавирусной инфекции ежедневно вакцинируют почти 16 тысяч человек. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, уже третий день подряд прививку от коронавирусной инфекции делают от 15 до 16 тысяч человек.

— Начинали с 4 тысяч, потом наше достижение было 10 тысяч. Вот эта неделя — идем темпом 15–15,5 тысячи. Дальше нужно наращивать, — отметил Воробьев.

Он добавил, что около 80 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в подмосковных больницах, — это граждане старше 60 лет.

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вакцинацияАндрей ВоробьевМосковская область
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