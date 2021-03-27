Американский ученый выдвинул версию происхождения нового коронавируса

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Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфилд выдвинул новую версию происхождения нового коронавируса. Он заявил, что COVID-19 появился в лаборатории в Китае в городе Ухань.

— Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался, — сказал специалист корреспонденту телеканала CNN.

Он заявил, что вирус начал распространяться в сентябре 2019 года. При этом эксперт подчеркнул, что это лишь его личное мнение, а точный ответ даст наука.

Но телеканал отмечает, что данная версия противоречит ранее звучавшим на этот счет заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, который работал в Ухане, говорил, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 маловероятна. Наиболее вероятным сценарием пандемии он считает передачу людям от начального источника вируса через посредника или же прямую передачу людям от носителя вируса.

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