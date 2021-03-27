Американский фигурист Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира
Американец Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, завоевав золото в одиночном катании на соревнованиях в Стокгольме.
В субботу, 27 марта, Чен в сумме набрал 320,88 балла и занял первое место. Серебро досталось японцу Юме Кагияме, который набрал 291,77 балла. Третьим стал японский фигурист Юдзуру Хань.
Российские спортсмены Михаил Коляда и Евгений Семененко оказались на пятом и восьмом местах соответственно.
Российские фигуристы по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Стокгольме под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не страны.
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