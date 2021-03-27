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Американский фигурист Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира
Фото: instagram.com/nathanwchen

Американский фигурист Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира

Виктория Родимкина

Спорт

Американец Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, завоевав золото в одиночном катании на соревнованиях в Стокгольме.

В субботу, 27 марта, Чен в сумме набрал 320,88 балла и занял первое место. Серебро досталось японцу Юме Кагияме, который набрал 291,77 балла. Третьим стал японский фигурист Юдзуру Хань.

Российские спортсмены Михаил Коляда и Евгений Семененко оказались на пятом и восьмом местах соответственно.

Российские фигуристы по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Стокгольме под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не страны.

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