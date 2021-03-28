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Путин сообщил, что только его врачу известно, какой вакциной он привился
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Путин сообщил, что только его врачу известно, какой вакциной он привился

Илья Ашуров

Общество

Президент России Владимир Путин сообщил, что только его врач знает, какой именно российской вакциной от COVID-19 он привился. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 28 марта.

В интервью Путин рассказал, что ему сделали прививку одной из трех российских вакцин. Однако, какую именно вакцину выбрал президент, осталось тайной, известной лишь его врачу. Никто в окружении Путина тоже этого не знает.

— Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни (глава Роспотребнадзора Анна — прим. «ВМ») Попова, я никому этого не говорю. Это одна из наших трех прививок, — сказал президент в программе на телеканале «Россия 1».

Кроме того, Владимир Путин отметил, что каждая из трех российских вакцин изготовлена по стандартам самых лучших мировых образцов. По словам главы государства, привиться можно любой из них, но все же перед принятием решения о вакцинации стоит посоветоваться со своим лечащим врачом.

— Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую. Любую из них. Они на уровне самых лучших мировых образцов находятся. Я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день, — сказал Путин.

Также президент добавил, что отечественные вакцины являются лучшими в мире по трем основным показателям.

Ранее стало известно о том, что президент сделал себе прививку от COVID-19. Ему предстоит еще одна доза вакцины, пока он себя чувствует хорошо. Сам процесс вакцинации, как и название препарата, опубликован не был.

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