Четверых приезжих задержали за попытку обмануть столичного предпринимателя на 23 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Милютинский переулок Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали четырех приезжих, которые пытались обмануть столичного бизнесмена на 23 миллиона рублей. Об это сообщила пресс-служба МВД России.

35-летний предприниматель заявил в полицию, что к нему обратились неизвестные, которые рассказали, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело за незаконный вывод денег из безналичного оборота. Они предложили бизнесмену свою помощь в решении данного вопроса, оценив свои услуги в 23 миллиона рублей.

Во время передачи денег в одном из кафе в Милютинском переулке правоохранители задержали злоумышленников с поличным. Ими оказались четверо приезжих граждан.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество», сообщает МВД Медиа.

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