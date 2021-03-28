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Четверых приезжих задержали за попытку обмануть столичного предпринимателя на 23 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Четверых приезжих задержали за попытку обмануть столичного предпринимателя на 23 миллиона рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Милютинский переулок Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали четырех приезжих, которые пытались обмануть столичного бизнесмена на 23 миллиона рублей. Об это сообщила пресс-служба МВД России.

35-летний предприниматель заявил в полицию, что к нему обратились неизвестные, которые рассказали, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело за незаконный вывод денег из безналичного оборота. Они предложили бизнесмену свою помощь в решении данного вопроса, оценив свои услуги в 23 миллиона рублей.

Во время передачи денег в одном из кафе в Милютинском переулке правоохранители задержали злоумышленников с поличным. Ими оказались четверо приезжих граждан.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество», сообщает МВД Медиа.

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