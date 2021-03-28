«Похлеще, чем BMW»: отец Жанны Фриске приобрел дорогой внедорожник

Семья Жанны Фриске/ Фото: Instagram Жанны Фриске @_friske_janna_

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир приобрел внедорожник Chery exceed китайского производства, стоимость которого начинается от двух миллионов рублей.

Отец певицы признался, что заказал иномарку еще в прошлом году.

— Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем BMW, — цитирует Фриске «СтарХит».

Он рассказал, что остался очень доволен покупкой. По словам Владимира Фриске, он лично ездил за автомобилем в салон, находящийся в Санкт-Петербурге.

Отец знаменитости не рассекретил стоимость машины, однако известно, что цены на Chery exceed в зависимости от комплектации начинаются от двух миллионов рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители Жанны Фриске вновь подали в суд на отца их внука — телеведущего Дмитрия Шепелева. Они хотят официально запретить ему совершать любые сделки с долей в квартире дочери.

Почти одномоментно с иском Шепелев получил уведомление о том, что чета Фриске планирует продать свои доли в квартире дочери. Сначала они предложили выкупить 2/3 пространства совладельцу жилья — внуку Платону.

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