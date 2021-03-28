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«Похлеще, чем BMW»: отец Жанны Фриске приобрел дорогой внедорожник
Семья Жанны Фриске/ Фото: Instagram Жанны Фриске @_friske_janna_

«Похлеще, чем BMW»: отец Жанны Фриске приобрел дорогой внедорожник

Анастасия Колоскова

Звезды

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир приобрел внедорожник Chery exceed китайского производства, стоимость которого начинается от двух миллионов рублей.

Отец певицы признался, что заказал иномарку еще в прошлом году.

— Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем BMW, — цитирует Фриске «СтарХит».

Он рассказал, что остался очень доволен покупкой. По словам Владимира Фриске, он лично ездил за автомобилем в салон, находящийся в Санкт-Петербурге.

Отец знаменитости не рассекретил стоимость машины, однако известно, что цены на Chery exceed в зависимости от комплектации начинаются от двух миллионов рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители Жанны Фриске вновь подали в суд на отца их внука — телеведущего Дмитрия Шепелева. Они хотят официально запретить ему совершать любые сделки с долей в квартире дочери.

Почти одномоментно с иском Шепелев получил уведомление о том, что чета Фриске планирует продать свои доли в квартире дочери. Сначала они предложили выкупить 2/3 пространства совладельцу жилья — внуку Платону.

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