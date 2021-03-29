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Жители Якутска выбрали мэра
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители Якутска выбрали мэра

Татьяна Плотникова

Внутренняя политика

Представитель партии «Единая Россия» Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09 процента избирателей. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Якутская территориальная избирательная комиссия.

В выборах приняли участие 43,79 процента зарегистрированных избирателей, сообщается на официальном сайте ЦИК.

Ранее президент РФ Владимир Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК.

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