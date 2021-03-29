Жители Якутска выбрали мэра

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Представитель партии «Единая Россия» Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09 процента избирателей. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Якутская территориальная избирательная комиссия.

В выборах приняли участие 43,79 процента зарегистрированных избирателей, сообщается на официальном сайте ЦИК.

Ранее президент РФ Владимир Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК.

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