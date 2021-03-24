Правительство Пензенской области уйдет в отставку после ареста губернатора

Иван Белозерцев обвиняется в коррупции / Фото: пресс-служба суда

Правительство Пензенской области в связи с отрешением от должности главы региона Ивана Белозерцева уйдет в отставку в среду, 24 марта. Об этом сообщили Интерфаксу в областном правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Досрочные выборы нового главы субъекта пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

Напомним, в воскресенье, 21 марта, стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его супруга и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и машину. Суд арестовал губернатора на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК России в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания Белозерцева.

Жену бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению тоже арестовали до 20 мая 2021 года. Помимо этого, на два месяца был арестован заместитель директора столичного представительства Пензенской области Федор Федотов. Он также будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года.

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