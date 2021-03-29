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Коронавирус выявили у 1612 человек за сутки в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 1612 человек за сутки в Москве

Виктория Родимкина

Здоровье

В Москве за минувшие сутки выявили 1612 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Москвы в понедельник, 29 марта, в Telegram-канале.

За все время пандемии в столице зафиксировали 1 024 163 случая COVID-19. Вылечились от инфекции 942 036 человек, скончались 16 547 пациентов.

Под наблюдением медиков в городе остаются 65 580 человек с коронавирусом.

Коронавирус выявили у 1612 человек за сутки в МосквеФото: Оперштаб

За сутки в России выявили 8711 случаев коронавируса, всего в РФ зафиксировали 4 146 408 случаев заболевания.

Ранее глава Института Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о будущем коронавируса.

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