Упавший на рельсы станции Арбатско-Покровской линии метро человек скончался

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Пассажир, который упал на пути на станции Арбатско-Покровской линии метро, скончался. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 марта.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по столице отметили, что пострадавшего пассажира передали медикам.

Ранее сообщалось, что в метро остановили движение поездов на участке синей ветки из-за человека на путях. Составы не курсировали от станции «Киевская» до станции «Курская». На данный момент движение поездов восстановлено.

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