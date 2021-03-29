Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, мы все уронили!»

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Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Денис Савченко в понедельник, 29 марта.

По его словам, решение о возможности выдачи патента будет принято после проведения исследования практики таких регистраций.

— Заявку Роспатент получил и будет рассматривать, — цитирует Савченко РИА Новости.

Он отметил, что пока неясно, будет ли запатентована эта фраза.

Фото: vk.com/catism

Ранее сообщалось, что москвичка подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами, которая стала популярна в Сети в прошлом году.

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