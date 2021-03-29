Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, мы все уронили!»
Фото: pixabay.com

Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, мы все уронили!»

Виктория Родимкина

Общество

Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Денис Савченко в понедельник, 29 марта.

По его словам, решение о возможности выдачи патента будет принято после проведения исследования практики таких регистраций.

— Заявку Роспатент получил и будет рассматривать, — цитирует Савченко РИА Новости.

Он отметил, что пока неясно, будет ли запатентована эта фраза.

Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, мы все уронили!»Фото: vk.com/catism

Ранее сообщалось, что москвичка подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами, которая стала популярна в Сети в прошлом году.

Читайте также: «Смешно, но не коробит»: Лоза высказался о регистрации бренда «Гном Гномыч»

патентыРоспатенткрылатые фразы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте