Стало известно, когда возобновят навигацию на Суэцком канале

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Навигацию на Суэцком канале, где в понедельник, 29 марта, сняли с мели контейнеровоз, возобновят через три часа. Об этом рассказал глава управления водной артерии Усама Рабиа.

Сообщается, что навигацию возобновят в 21:00 по московскому времени, или в 20:00 по местному времени.

Контейнеровоз Ever Given начал движение на север, где он встанет на прикол и его осмотрят. Проход в канал ожидают более 400 судов, сообщает египетский телеканал Extra.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на 29 марта.

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