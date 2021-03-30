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Студенты оформили почти 700 тысяч карт москвича за пять лет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Студенты оформили почти 700 тысяч карт москвича за пять лет

Полина Долганова

Общество

Почти 700 тысяч учащихся московских вузов оформили карты москвича для студентов за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее студентам необходимо было дважды посетить центр «Мои документы»: в первый раз — чтобы подать заявление на карту и второй — чтобы ее забрать. Сейчас оформить карту москвича можно онлайн. Количество посещений центра «Мои документы» снизилось до одного, теперь студенты просто забирают готовый документ.

Начиная с 2016 года оформить карту москвича могли студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры аккредитованных вузов, находящихся в Москве. Спустя два года такая возможность появилась у аспирантов и ординаторов, а с 2020 года — у ассистентов-стажеров. С начала текущего года было оформлено свыше 20 тысяч заявок на карту москвича.

На сегодняшний день уже выпущено свыше 2,6 миллиона карт.

Напомним, документ дает возможность перемещаться по городу по льготному тарифу, получать скидки в некоторых магазинах, а также записаться к врачу.

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