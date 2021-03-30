Школьники из Москвы завоевали 65 дипломов на Всероссийской олимпиаде по истории

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В финале Всероссийской олимпиады школьников по истории дипломы победителей получили 15 учащихся, еще 50 стали призерами. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Четверо школьников получили специальные призы в номинациях «Лучшее эссе», «Лучшее эссе по Великой Отечественной войне» и «Лучшее выступление в третьем туре».

Финал проходил в три тура с 23 по 28 марта. Награждение победителей состоялось в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 67 российских регионов.

На сегодняшний день завершились финалы олимпиад еще по по трем предметам: по французскому языку, экономике и химии. Сообщается, что всего на Всероссийской олимпиаде ученики из 64 столичных школ завоевали 260 дипломов победителей и призеров.

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