Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Школьники из Москвы завоевали 65 дипломов на Всероссийской олимпиаде по истории
Фото: pixabay.com

Школьники из Москвы завоевали 65 дипломов на Всероссийской олимпиаде по истории

Полина Долганова

Общество

В финале Всероссийской олимпиады школьников по истории дипломы победителей получили 15 учащихся, еще 50 стали призерами. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Четверо школьников получили специальные призы в номинациях «Лучшее эссе», «Лучшее эссе по Великой Отечественной войне» и «Лучшее выступление в третьем туре».

Финал проходил в три тура с 23 по 28 марта. Награждение победителей состоялось в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 67 российских регионов.

На сегодняшний день завершились финалы олимпиад еще по по трем предметам: по французскому языку, экономике и химии. Сообщается, что всего на Всероссийской олимпиаде ученики из 64 столичных школ завоевали 260 дипломов победителей и призеров.

Читайте также: Студенты оформили почти 700 тысяч карт москвича за пять лет

победительВсероссийская олимпиадаолимпиада
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в