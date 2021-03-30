Студентам рассказали о работе в правительстве Москвы на «Интерн пикнике»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около трех тысяч студентов московских вузов стали участниками проекта «Интерн пикник», который состоялся в Университете правительства Москвы. На мероприятии студенты смогли лично пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об особенностях работы столичных департаментов и получить важные советы для развития карьеры.

В этом году встреча прошла как очно, так и в онлайн-формате. Участники смогли лично присутствовать на ней, а также присоединиться дистанционно. Организаторы подготовили прямую трансляцию выступлений, провели квизы и видеоэкскурсии. Также прошли выступления руководителей московских департаментов.

Руководитель Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин пояснил, что студенты смогут работать над такими проектами, в которые нельзя попасть просто так.

— Весь наш процесс отбора направлен на одну цель — раскрыть ваш потенциал. Наши эксперты могут выявить у вас те сильные стороны, о которых вы сами не догадывались, — сказал глава службы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, у студентов всегда есть варианты при выборе профессии.

— Неважно, где вы будете работать: в частной компании, госсекторе или станете предпринимателями. Главное, будьте активными, — сказал он.

«Интерн пикник» включал в себя несколько площадок, на каждой из которых участники получали новые знания, а также были задействованы в развлекательной программе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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