Коронавирус выявили у 1291 человека за сутки в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 1291 человека за минувшие сутки в столице. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве в Telegram-канале во вторник, 30 марта.

В столице за все время пандемии зафиксировали 1 025 454 случая COVID-19. Вылечился от инфекции за все время 943 201 человек, скончались от коронавируса 16 603 пациента.

На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 65 650 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск весеннего роста заболеваемости COVID-19.

Фото: Оперштаб

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