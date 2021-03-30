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Названы главные проблемы молодежи в вопросах трудоустройства
Центр занятости населения Москвы «Моя карьера» / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Названы главные проблемы молодежи в вопросах трудоустройства

Елизавета Короткова

Общество

Представители молодого поколения должны сохранять стрессоустойчивость и уверенность в себе при устройстве на первую работу. О том, с какими проблемами молодежь чаще всего сталкивается при поиске первой вакансии и какие личностные качества в новичках больше всего ценят работодатели, «Вечерней Москве» рассказала координатор федерального проекта «Кадровый потенциал» Александра Сметана.

Прежде всего следует четко определиться с целью трудоустройства и здраво оценить свои профессиональные способности, советует эксперт. На собеседовании рекомендуется быть открытым, уверенным в себе и спокойным, а также уметь быстро ориентироваться.

— Нужно быть готовым ко всему. Человек должен понимать, что он может принести компании, а не только то, что он может взять от нее. Лишь тогда можно идти на собеседование, — рекомендовала Сметана.

На данный момент главными проблемами молодежи в вопросах трудоустройства являются высокая конкуренция и сокращение количества рабочих мест, сообщает специалист. Однако, по мнению Сметаны, это не помешает целеустремленным молодым людям в поиске достойной вакансии.

— У молодежи точно не будет проблем с трудоустройством, если преследуется первичная цель достижения прожиточного минимума, — заверила эксперт.

Молодые сотрудники востребованы на рынке труда. Работодатели ценят их, так как видят в молодежи азарт и желание узнавать новое. Опытному сотруднику компании гораздо легче взять на работу новичка и научить его тонкостям профессии, чем переучивать зрелого человека, добавила Сметана.

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ТрудоустройствоРаботамолодежь
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