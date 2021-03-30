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Изучение хвостовой пыли рассказало о составе первой межзвездной кометы
Фото: официальный сайт Московского планетария

Изучение хвостовой пыли рассказало о составе первой межзвездной кометы

Никита Абрамов

Наука

Изучение свойств пыли из хвоста кометы 2I/Borisov показало, что она состоит из чистой первичной материи протопланетного диска. Об этом рассказали исследователи в научных журналах Nature Communications и Nature Astronomy.

— По составу комета Борисова не похожа ни на одну комету Солнечной системы, кроме кометы Хейла — Боппа. Их сходство указывает, что 2I/Borisov сформировалась в условиях, подобных тем, которые царили в ранней Солнечной системе, — сообщил ведущий научный сотрудник Национального астрофизического института Италии Альберто Челлино.

Ученым удалось обнаружить 2I/Borisov с кометой Хейла — Боппа, которую открыли в 1995 году. Оказалось, что они обе сформировались на окраинах протопланетного диска в первые эпохи жизни их родных планетных систем.

Телескоп ALMA смог зафиксировать изменения концентрации углекислого газа в хвосте кометы, по мере ее сближения с Солнцем. Это может говорить о том, что 2I/Borisov состоит из нескольких скоплений материалов, которые были сформированы в разных частях протопланетного диска.

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Космосученыемежзвездная комета
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