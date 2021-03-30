Терапевт объяснила, при каких болях в животе следует срочно обратиться к врачу

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Боли в животе могут свидетельствовать о патологиях в различных органах. Врач-терапевт Арина Жигалина рассказала, в каких случаях следует срочно обратиться к врачу.

— При впервые возникшей боли в животе нужно обращаться к врачу. Не нужно сразу бежать на обследования: КТ, МРТ, УЗИ, ФГС. Для начала нужно прийти на прием к врачу-терапевту или к врачу-гастроэнтерологу, — рассказала медик.

По словам врача, живот может болеть не только из-за проблем с желудком. Неприятные ощущения могут вызвать отклонения в функционировании печени, кишечника, селезенки, почек и внутренних половых органов.

Эксперт считает, что если боль в животе сопровождается рвотой, похудением или кровью в каловых массах, то это повод немедленно обратиться к врачу, пишет 5-tv.ru.

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