Незаконно возведенную надстройку демонтировали в районе Арбат

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек, 32 Карта всех событий

В центре Москвы демонтировали незаконно возведенную надстройку на историческом здании, которое было построено в 1917 году. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Двухэтажное офисное здание площадью 426 квадратных метров расположено по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 32.

Госинспекция обнаружила нарушения во время инспекции. Установлено, что владелец здания незаконно строил третий этаж здания.

— Собственник в добровольном порядке принял меры по демонтажу и ликвидировал незаконную надстройку. В настоящее время площадь здания приведена в соответствие с документацией, осуществляются работы по приведению кровли здания в надлежащий вид, — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Уточняется, что незаконные работы приостановили на первом этапе работы, пишет агентство городских новостей «Москва».

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