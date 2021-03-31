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В правительстве России заявили о масштабном сокращении госаппарата
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В правительстве России заявили о масштабном сокращении госаппарата

Юлия Курганова

Внутренняя политика

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил о масштабном сокращении государственного аппарата. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в среду, 31 марта.

Григоренко заявил, что к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на десять процентов. Он отметил, что уже были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.

— Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы, — сообщил вице-премьер.

Он подчеркнул, что оптимизация численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, а это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, которые профессионально исполняют свои обязанности, сведены к минимуму.

Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы, резюмировал руководитель аппарата правительства, передают «Известия».

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вице-премьерправительство Россиисокращение числа госслужащих
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