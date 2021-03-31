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Принц Гарри получил в наследство 19 миллионов долларов
Фото: Официальный Instagram Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри получил в наследство 19 миллионов долларов

Полина Долганова

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Принц Гарри получил от своей прабабушки Елизаветы Боуз-Лайнон, матери нынешней королевы Англии, компенсацию за престол в размере 19 миллионов долларов.

Наследство герцога Сассекского, отказавшегося от королевских обязанностей, состоит из поместья, коллекции картин Клода Моне и денежных средств.

Прабабушка принца Гарри приняла решение о передаче наследства, так как догадывалась о праве перехода престола к принцу Уильяму. По условиям завещания всем имуществом наследник мог воспользоваться только после того, как ему исполнится 30 лет, сообщает британское издание The Sun.

Напомним, 31 марта 2020 года принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи. СМИ назвали действия супругов словом «Мегзит», созвучным с Брекзит, что обозначает выход Великобритании из Евросоюза.

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