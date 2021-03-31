Названа стоимость вакцины от коронавируса для животных

Фото: fsvps.gov.ru

Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции для животных, которая была создана в России, составляет 588 рублей за две дозы. Об этом рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в среду, 31 марта.

По ее словам, вводить препарат нужно с промежутком в 21 день.

— Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, «ВНИИЗЖ», — сказала Юлия Мелано.

Она пояснила, что Россельхознадзор призвал разработчика препарата сделать цену минимальной. Это сделает вакцину доступной.

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат под названием «Карнивак-Ков» способен формировать иммунитет от вируса в течение полугода.

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