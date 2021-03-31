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В Кремле прокомментировали информацию об угрозе третьей волны COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Кремле прокомментировали информацию об угрозе третьей волны COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Улучшение ситуации с коронавирусом в РФ является поводом для «осторожного оптимизма», но расслабляться не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 31 марта.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют говорить о том, что в стране возможна третья волна коронавируса. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг эту информацию. Он заявил, что заболеваемость в стране падает.

Дмитрий Песков отметил, что внимание к теме коронавируса в России не ослабевает, набор ограничений в стране также сохраняется.

— Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется, — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, реальна ли угроза третьей волны COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что гражданам следует соблюдать те рекомендации, которые были введены, сообщает РИА Новости.

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